Bericht: FC Bayern und BVB sollen Teilnehmer der Super League werden – Klubs erhalten Frist

"So schnell es geht" soll den Bayern, dem BVB und PSG, die sich zunächst ablehnend zu den nicht mit der UEFA abgestimmten Plänen positionierten, die Mitgliedschaft angeboten werden, hieß es weiter. Das gehe aus dem internen Dokument hervor, das 167 Seiten lang sei und auf den 17. April datiert ist. Bayern und Dortmund haben demzufolge eine 30-tägige Frist erhalten; Paris solle sich innerhalb der nächsten zwei Wochen positionieren, ob man an der Liga teilnehmen will.