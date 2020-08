Bericht: Weil das Geld für Ersatz fehlt - Schalke 04 macht Torwart Fährmann wieder zur Nummer eins

Das letzte Bundesligaspiel für den FC Schalke 04 absolvierte Ralf Fährmann am 16. Februar 2019. Bis dahin war er nicht nur Stammkeeper, sondern auch Kapitän. Doch durch die anschließende Ablösung durch Alexander Nübel als Nummer eins begann in Gelsenkirchen allmählich die Degradierung des inzwischen 31-Jährigen. Zum Saisonende flüchtete Fährmann per Leihe nach England, bei Premier-League-Aufsteiger Norwich City saß er jedoch ebenfalls nur auf der Bank. Er ließ sich weiterverleihen zum norwegischen Klub SK Brann , wo er aufgrund der Corona-Pandemie sogar zu gar keinem Pflichtspieleinsatz kam. Und jetzt? Soll Fährmann auf offenbar Schalke wieder zur Nummer eins gemacht werden.

Trainer David Wagner hat laut Sport Bild bereits ein Gespräch mit dem Keeper geführt, in dem er ihm mitgeteilt habe, dass er sein Stammtorwart für die neue Saison werden soll. Dabei buhlte Schalke noch vor wenigen Wochen offensiv um die Dienste von Alexander Schwolow - die Nummer eins des SC Freiburg schloss sich jedoch lieber Hertha BSC an, weil es in Gelsenkirchen an dem nötigen Kleingeld für einen Transfer fehlte.