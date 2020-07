Bericht: Wechsel von Ralf Rangnick zum AC Mailand geplatzt - Stefano Pioli bleibt Trainer

Der seit längerer Zeit im Raum stehende Wechsel von Ralf Rangnick zum AC Mailand ist nach Informationen des Sportmagazins Kicker geplatzt. Der 62 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Trainer (unter anderem RB Leipzig und Schalke 04) habe dem Bericht zufolge seit Monaten mit Milan-Manager Ivan Gazidis verhandelt - offenbar nun mit dem Ergebnis, dass Rangnick doch nicht zu den Rossoneri als Chefcoach und Sportdirektor in Personalunion wechselt. Stattdessen soll der Vertrag des aktuellen Trainers Stefano Pioli vorzeitig verlängert werden. Eine Anstellung nur als Sportdirektor sei für Rangnick nie in Frage gekommen.

Rangnick erarbeitete sich in der Vergangenheit einen Ruf als Experte für längerfristig ausgelegte Projekte mit aufstrebenden Vereinen. In fünf Jahren als Trainer etablierte er die TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Danach kam er nach einer Zwischenstation auf Schalke 2013 zur Red-Bull-Gruppe und führte zunächst Red Bull Salzburg als Sportdirektor zu zwei österreichischen Meisterschaften. Anschließend übernahm er bei RB Leipzig – ebenfalls erst in Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor – und half mit, den Klub in die Bundesliga zu führen. Zuletzt wechselte er 2019 in eine übergeordnete Rolle als Leiter der weltweiten Fußballabteilung.