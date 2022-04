Bericht über Einigung: Ralf Rangnick wird neuer Nationaltrainer von Österreich 

Ralf Rangnick wird offenbar der neue Trainer der österreichischen Nationalmannschaft . Wie Sky berichtet, tritt der 63-Jährige die Nachfolge von Franco Foda an, der nach der verpassten Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar seinen Abschied verkündet hatte. Rangnick, der aktuell als Cheftrainer des englischen Spitzenklubs Manchester United tätig ist, wird den "Red Devils" demnach dennoch wie vereinbart über den Sommer hinaus als Berater zur Verfügung stehen. Dies hatte er bereits als Reaktion auf die ersten Spekulationen betont. Sein Engagement als Coach beim Premier-League -Klub ist ohnehin nur bis zum Saisonende ausgelegt. Im Anschluss übernimmt Erik ten Hag.

Dem Bericht zufolge soll Rangnick in Österreich einen Vertrag bis 2024 unterzeichnen. Eine endgültige Unterschrift stehe noch aus, soll aber in den kommenden Tagen folgen. Weiter spekuliert der Sender, dass es bereits im Zuge der Präsidiumssitzung des ÖFB am Freitag zu einer Verkündung des Deals kommen könnte.