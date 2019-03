Bericht: Rauswurf von Thomas Müller und Co. war Alleingang von Löw – DFB-Spitze verstimmt?

Der Rauswurf der Bayern-Stars Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng aus der Nationalmannschaft war angeblich ein Alleingang von Joachim Löw – und soll bei der DFB-Führung um Präsident Reinhard Grindel für Irritationen gesorgt haben. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung habe der Bundestrainer die Verbandsspitze vor der Ausbootung der Weltmeister von 2014 in der vergangenen Woche nicht über sein Vorhaben und die Form der Umsetzung in Kenntnis gesetzt, allein die sportliche Leitung und DFB-Direktor Oliver Bierhoff hätten von der Entscheidung gewusst.

Löw in der Allianz-Arena: Bundestrainer bei Liverpool-Spiel offenbar in München

Löw hatte Müller, Hummels und Boateng am vergangenen Dienstag in persönlichen Gesprächen auf dem Vereinsgelände des FC Bayern darüber informiert, dass er künftig ohne sie plane. Besonders Müller hatte darauf erbost reagiert und in einer Videobotschaft über die sozialen Netzwerke auch Grindel angegriffen . „Wenn, kurz nachdem wir von der Entscheidung des Bundestrainers erfahren haben, vorgefertigte Statements seitens des DFB und des DFB-Präsidenten an die Presse herausgegeben werden, ist das aus meiner Sicht kein guter Stil und hat mit Wertschätzung auch nichts zu tun“, schimpfte der Offensivspieler.

Beim DFB sei nach FAZ-Angaben die Frage aufgeworfen worden, ob Löw seine Kompetenz überschritten habe. Zwar verfüge der Bundestrainer über die sportliche Entscheidungsgewalt, allerdings sei damit nicht geklärt, ob er Grindel in diesem Fall aufgrund der Errungenschaften des Trios für das DFB-Team hätte vorab informieren müssen. Wie die FAZ berichtet, soll es am Rande des Länderspiels am 20. März in Wolfsburg gegen Serbien ein Gespräch zwischen Grindel, DFL-Boss Reinhard Rauball und Bierhoff geben. Der 50-Jährige war für die Kommunikationsstrategie als formaler Vorgesetzter von Löw verantwortlich. Rauball bestätigte der Zeitung, dass er gegenüber Grindel „Defizite“ in dieser Angelegenheit angesprochen habe.