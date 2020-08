Bericht: RB Leipzig mit konkretem Transfer-Interesse an Robin Gosens - auch Inter Mailand ist Option

Er ist aktuell einer der großen deutschen Shootingstars: Robin Gosens hat mit seinem Verein Atalanta Bergamo eine herausragende Saison gespielt - Dritter in der Serie A, dann das knappe Viertelfinal-Aus gegen Paris St.-Germain in der Champions League. Nur logisch, dass immer wieder Wechsel-Gerüchte um den 26 Jahre alten Linksverteidiger aufkommen. Laut Sky soll nun unter anderem Champions-League-Halbfinalist RB Leipzig Interesse an einem Transfer des wohl kommenden deutschen Nationalspielers zeigen.