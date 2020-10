Bericht: RB Leipzig vor Verpflichtung von Justin Kluivert - Star von AS Rom kommt per Leihe

Das nächste Offensiv-Talent für RB Leipzig? Wie Sky und der Transferexperte Fabrizio Romano von Sky Italia berichten, sollen die Sachsen kurz vor der Verpflichtung von Justin Kluivert stehen. Der Niederländer soll demnach per Leihe von der AS Rom kommen, heißt es.

Kluivert soll laut der Berichte die Offensivoptionen auf den Flügeln von RB-Trainer Julian Nagelsmann erweitern. Er würde Ademola Lookman ersetzen, der ebenfalls auf Leihbasis in die Premier League zum FC Fulham gewechselt ist.

Der Niederländer, Sohn von Patrick Kluivert, kam in dieser Saison bisher erst auf insgesamt 18 Spielminuten in drei Partien für die AS Rom in der Serie A. 2018 wechselte er für rund 18 Millionen Euro von Ajax Amsterdam in Italiens Hauptstadt, konnte sich aber nie richtig zum Stammspieler hochspielen.

Noch am Samstag hatte RB Leipzig bekanntgegeben, dass man grundsätzlich zufrieden sei mit dem Kader. "Von der Anzahl an Spielern her betrachtet, sind wir vernünftig aufgestellt. Wir müssen ja gar nichts mehr tun", sagte er angesprochen auf den 5. Oktober. "Wir freuen uns über Alexander Sörloth, der für uns sehr vielversprechend ist. Wir haben Spielern immer etwas Zeit gegeben, das war auch bei Naby Keita und Timo Werner so. Grundsätzlich fühlen wir uns mit dem Kader sehr sehr gut."