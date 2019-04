Bericht: Real Madrid mit Mega-Ablöse für Luka Jovic von Eintracht Frankfurt

Denn noch ist Jovic nur ausgeliehen von Benfica, die im Rückspiel der Europa League am Donnerstag bei Eintracht Frankfurt gastieren. Die Ausstiegsklausel für den 21-Jährigen soll bei rund sieben Millionen Euro liegen - ein Schnäppchen für die Eintracht. Denn die Entwicklung von Jovic in Frankfurt ist herausragend. In dieser Saison schoss der Stürmer in 40 Pflichtspielen 25 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.