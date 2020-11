Bericht: Real Madrid und Reinier unzufrieden mit dem BVB - Spielzeit oder im Winter weg?

Reinier kam erst Mitte August zum BVB und verpasste deshalb große Teile der Vorbereitung mit der Mannschaft. Der BVB wolle ihm genug Zeit geben, "sich an den deutschen Profifußball zu gewöhnen", sagte Sportdirektor Michael Zorc. "Dann wird er eine zusätzliche Option in der Offensive sein." Bisher kam er immer nur für Kurzeinsätze rein, spielte gegen Arminia Bielefeld in der Bundesliga vergangene Woche acht Minuten unter der Woche in der Champions League gegen den FC Brügge fünf Minuten.