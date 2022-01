Bericht: Real Madrid an Corentin Tolisso interessiert – FC Bayern droht nächster Abgang ohne Ablöse

David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martinez im vergangenen Jahr – und jetzt neben Nationalspieler Niklas Süle auch noch Corentin Tolisso? Dem FC Bayern München droht in der zweiten Saison in Folge mehr als ein ablösefreier Abgang im Sommer. Mit Süle verliert der FCB schon seinen Abwehrchef, nun könnte mit Tolisso der einst teuerste Transfer der Bayern-Geschichte den Verein ebenfalls zum Nulltarif verlassen. Der Vertrag des Franzosen läuft aus – und es gibt wohl einige potenzielle Abnehmer: Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, beobachtet Real Madrid die Lage um Tolisso genau und ist an dem Franzosen interessiert. Anzeige

Demnach würde Real-Trainer Carlo Ancelotti mit dem 27 Jahre alten Mittelfeldspieler gerne wieder zusammenarbeiten. Ancelotti, von 2016 bis 2017 Bayern-Trainer, habe während seiner Zeit beim FCB 2017 intern um den Transfer Tolissos (kam für die damalige Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon) gekämpft – und seinen Wunsch schließlich von den Bayern-Bossen erfüllt bekommen. Wenige Monate später wurde Ancelotti wegen Erfolgslosigkeit entlassen. Kommt es nun zur Wiedervereinigung des Trainers mit dem Spieler?

Die Bayern dürften nach den jüngsten Leistungen des Mittelfeld-Allrounders Interesse daran haben, Tolisso entgegen der ursprünglichen Planungen zu halten. In Abwesenheit des weiterhin verletzten Leon Goretzka trumpfte der Nationalspieler Frankreichs zuletzt groß auf, zeigte Führungsqualitäten und erzielte in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen gegen Köln (4:0) und Hertha BSC (4:1) jeweils einen Treffer. "Ich glaube, er hat in Köln und Berlin gezeigt, was er draufhat. Es kann uns ja nichts Besseres passieren, wie wenn die Spieler Top-Leistungen bringen und sich dann immer wieder ins Spiel bringen", lobte Vorstands-Boss Oliver Kahn den Bayern-Profi unter der Woche.