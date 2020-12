Bericht: Robert Lewandowski angeschlagen - Bayern-Star fällt gegen Lok Moskau aus

Im sportlich bedeutungslosen Champions-League -Heimspiel gegen Lokomotive Moskau am Mittwochabend (21 Uhr/Sky) wird Stürmer-Star Robert Lewandowski wohl nicht für den FC Bayern auflaufen. Nach Informationen der Bild ist der polnische Torjäger leicht angeschlagen und werde deshalb gegen die Russen geschont. Der 32-Jährige habe sich die nicht näher benannte Blessur im Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig (3:3) am vergangenen Samstag zugezogen.

Für Lewandowski soll Eric Maxim Choupo-Moting in die Startelf rücken. Der Kameruner spielte bereits beim 1:1 gegen Atlético von Beginn an. In Madrid wurde Lewandowski, mit drei Toren hinter Coman (vier Treffer) zweitbester Torschütze des FCB in der Königsklasse, geschont.