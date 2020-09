Bericht: Ex-Berater Cezary Kucharski mit Millionen-Klage gegen Bayern-Star Robert Lewandowski

Sportlich erleben der deutsche Triple-Sieger FC Bayern und Robert Lewandowski aktuell ein absolutes Hoch, in der vergangenen Corona-Saison haben Klub und Spieler einen Titel nach dem anderen eingefahren. Doch nun könnte sich ein ungemütlicher Sturm über dem Angreifer zusammenbrauen. Sein Ex-Berater Cezary Kucharski hat Lewandowski beziehungsweise dessen polnische Firma RL Management am vergangenen Freitag bei der Wirtschaftsabteilung des Bezirksgerichts in Warschau auf einen Millionenbetrag verklagt, wie der Spiegel am Freitag berichtet.

Der größte Vorwurf gegen Lewandowski: Der 32 Jahre alte Bayern-Profi und seine Ehefrau Anna sollen mehrere Millionen Euro aus der mit Kucharski gemeinsam geführten Vermarktungsfirma RL Management abgezweigt haben, um Luxusurlaube zu verbringen und sich teure Inneneinrichtung anzuschaffen. Kucharski wolle deshalb 39 Millionen polnische Złoty (ca. 8,75 Mio. Euro) Schadenersatz. Unterlagen, die dem Blatt außerdem vorliegen, weisen offenbar außerdem darauf hin, dass es Überweisungen von Eurobeträgen in siebenstelliger Höhe auf Lewandowskis polnische Konten gibt, über die deutsche Behörden wohl nicht voll im Bilde sein dürften.

In dem Bericht heißt es zu diesem Punkt außerdem, ein deutscher Steuerberater der Lewandowskis habe sie 2017 per Mail darauf hingewiesen, sie würden "in große Schwierigkeiten" geraten, sollten sie "Informationen und/oder Einkommen vor den deutschen Behörden zurückhalten". Lewandowskis Frau Anna soll 2015, so der Bericht, ein Darlehen in Höhe von 2,5 Millionen Euro von RL Management erhalten haben, das aber nie zurückgezahlt wurde. Das Geld sei so in Polen auf ein Konto gekommen und aus den Büchern der Firma verschwunden – ein Konto von RL Management von dem wiederum Eigentümer Robert Lewandowski bezahlt wurde.