Bericht: Rückkehr der Regionalliga Nordost kommende Woche möglich

Berlin. In der Regionalliga Nordost könnte einem Bericht des „Kicker“ zufolge im Optimalfall am kommenden Mittwoch der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Demnach hofft der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) zeitnah auf eine Entscheidung der Politik, nachdem am Mittwoch in den zuständigen Sportministerien der Länder getagt wurde.

