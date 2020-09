Bericht: Rückkehr von Real-Star Gareth Bale zu Tottenham Hotspur fix

Bales Berater Jonathan Barnett hatte den Wechselwunsch seines Klienten aus der La Liga nach Tottenham am Mittwoch mehrfach bestätigt. Am Abend hatte er gegenüber der Times erklärt, die Vereine und der Spieler seien sich grundsätzlich einig, ein paar finanzielle Probleme müssten noch aus der Welt geschafft werden. " Er war noch nie so nah dran, Real Madrid zu verlassen, wie jetzt" , zitiert das Blatt Barnett.

In seiner ersten Zeit bei den Spurs erzielte Bale 56 Tore in 203 Pflichtspielen. In London spielte er meist auf dem linken Flügel. Für Real spielte er in sieben Jahren bisher 251 Mal und schoss 105 Tore vor und gewann vier Mal die Champions League. Für Madrid kam er meist auf dem rechten Flügel zum Einsatz, weil auf der linken Seite Cristiano Ronaldo gesetzt war, mit dem Bale dort fünf Jahre zusammen spielte.