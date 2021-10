Bericht: Rüdiger-Seite empfindet Chelsea-Angebot als "respektlos" - FC Bayern ist Transfer-Option

Quo vadis, Antonio Rüdiger? Der deutsche Nationalspieler in Diensten des FC Chelsea hat noch immer keinen gültigen Vertrag für die kommende Saison. Die Vertragsverhandlungen mit dem amtierenden Königsklassen-Sieger laufen bereits - laut eines Berichts von Sport1 jedoch nicht wie gewünscht. Demnach soll das Umfeld des Innenverteidigers das erste Angebot der Blues als "respektlos" empfunden haben. Sogar ein Wechsel zum FC Bayern München soll eine Option für den 28-Jährigen sein. Anzeige

Rüdiger, der unter seinem Landsmann Thomas Tuchel in der Chelsea-Abwehr gesetzt ist, wünsche sich dem Bericht zufolge eine kräftige Gehaltserhöhung. Verdiene der Deutsche aktuell noch 6,5 Millionen Euro im Jahr, sollte das Gehalt bei einer Vertragsverlängerung schon über 10 Millionen Euro betragen. DFB-Kollege Timo Werner soll Chelsea sogar 15 Millionen Euro im Jahr wert sein. Weitere Verhandlungen mit Chelsea werde es noch in diesem Jahr geben, heißt es, weil Rüdiger und sein Management noch eine Entscheidung bis Ende 2021 forcierten.

Wechsel zum FC Bayern? Rüdiger findet Option wohl "sehr interessant"

Kommt es sogar zu einem ablösefreien Wechsel zum FC Bayern? Beim FCB könnte im Sommer eine Planstelle frei werden. Niklas Süle ist nur noch bis zum 30. Juni 2022 an den Klub gebunden. Unabhängig davon, hatte es zuletzt Wirbel um den Nationalspieler gegeben. Laut eines Spiegel-Berichts soll der Innenverteidiger in den vergangenen Jahren wiederholt einen Wechsel in die englische Premier League forciert haben. Laut Sport1 sei die Option FC Bayern für Rüdiger "sehr interessant".

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic mauerte zuletzt, was das etwaige Interesse an einer Verpflichtung Rüdigers betrifft. "Es ist nicht okay, wenn wir über Spieler, die bei anderen Vereinen sind, reden", sagte der Manager der Münchner Ende September und führte anschließend aus, über welche Alternativen Trainer Julian Nagelsmann schon jetzt in der Innenverteidigung verfüge. "Wir sind da wirklich gut besetzt", betonte Salihamidzic und verwies darauf, dass man erst vor dieser Saison mit Dayot Upamecano von RB Leipzig einen hochkarätigen Profi für das Abwehrzentrum verpflichtet habe.