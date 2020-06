Saison-Aus für Arsenal-Torwart Bernd Leno: DFB-Profi zieht sich Bänderdehnung im Knie zu

Glück im Unglück für Bernd Leno. Der deutsche Nationaltorwart in Diensten des FC Arsenal hat sich laut Klub-Mitteilung nicht - wie zunächst befürchtet - das Kreuzband gerissen, sondern sich nur eine mittelschwere Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. Trotzdem muss Arsenal wohl für den Rest der Saison (letzter Spieltag am 26. Juli) auf seine Nummer eins verzichten, da Leno erst in vier bis sechs Wochen wieder ins Training einsteigen kann. Leno war am Sonntag im Premier-League-Spiel seines Klubs bei Brighton & Hove Albion (1:2) verletzt vom Platz getragen worden.

Bernd Leno ist beim FC Arsenal die klare Nummer eins

Noch auf der Trage liegend zeigte der Keeper böse mit dem Finger auf Maupay, der sich nach dem Spiel rechtfertigte. "Ich bin in der Halbzeit zu Mikel Arteta (Arsenals Trainer, d. Red.) gegangen und habe mich entschuldigt", sagte er bei BT Sport. "Ich wollte Leno nicht verletzen. Ich bin gesprungen, ob vielleicht noch an den Ball zu kommen und als er gelandet ist, hat er sich am Knie verletzt. Also: Entschuldigung an das Team und an ihn." Arteta machte den Fans damals bereits wenig Hoffnung auf eine baldige Rückkehr von Leno. "Bernds Verletzung sieht nicht gut aus", gestand der Spanier.