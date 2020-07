Bericht: Sancho-Transfer zu Manchester United abhängig von Champions-League-Qualifikation

Quo vadis, Jadon Sancho? Die Zukunft des englischen Top-Spielers von Borussia Dortmund ist weiterhin offen. Während man sich beim BVB intern bereits mit einem möglichen Abgang des 20-Jährigen beschäftigt (Sportdirektor Zorc: "Es gibt sicherlich den einen oder anderen Spieler, den wir im Visier haben"), kämpft Hauptinteressent Manchester United offenbar gerade sportlich um einen Sancho-Transfer. Nach Informationen der Bild hängt nämlich von der Champions-League-Qualifikation der Red Devils ab, ob der englische Jung-Nationalspieler verpflichtet werden kann. Nur wenn sich ManUnited (aktuell Tabellenfünfter) über die Premier League für die Königsklasse qualifiziert, sei der Top-Klub in der Lage, sich Sancho in diesem Sommer leisten zu können.

BVB beschäftigt sich bereits mit Sancho-Abgang

So soll Borussia Dortmund den Sancho-Preis, wie zuvor bereits von den Ruhr Nachrichten berichtet, auf 120 Millionen Euro festgelegt haben. Der Spieler selbst wolle den BVB gerne in Richtung Manchester verlassen, da dort auch viele Freunde von ihm spielen, heißt es. Allerdings sei auch Sancho nur an einem Wechsel interessiert, wenn ManUnited in der nächsten Saison in der Champions League spiele, schreibt die Bild. Beim BVB besitzt der Flügelstürmer noch einen Vertrag bis 2022.