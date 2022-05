Bericht über Kalajdzic-Poker: Bayern-Bosse treffen sich mit Berater von Stuttgart-Stürmer

Ein Transfer von Stuttgart-Torjäger Sasa Kalajdzic zum FC Bayern München nimmt offenbar konkrete Formen an. Wie der Sportsender Sky berichtete, soll am Mittwoch bereits das zweite Treffen zwischen den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters und Kalajdzic-Berater Sascha Empacher stattgefunden haben. Am Vortag sollen sich FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Marco Neppe, Bayerns Technischer Direktor, erstmalig mit dem Management des 24 Jahre alten Österreichers getroffen haben.

