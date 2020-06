Bericht: Sat.1 kauft Bundesliga-Rechte - neun Spiele live im Free-TV

An diesem Montag (13.30 Uhr) verkündet die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf ihrer Pressekonferenz, wer im umkämpften Poker um die TV-Rechte die wertvollsten Pakete erworben hat. Die wegen der Corona-Krise um anderthalb Monate verschobene Auktion der Medienrechte lief zwei Wochen - und soll durch die Angebote von DAZN, Sky und Co. von 2021 an noch mehr Milliarden in die Kassen der DFL und ihrer Klubs spülen.

Sieben Live-Rechtepakete zum Verkauf

Die DFL hatte die Medienrechte für die Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25 ausgeschrieben. Zum Verkauf standen in erster Linie sieben Live-Rechtepakete und sieben zeitversetzte Rechtepakete. Die wichtigsten Pay-TV-Pakete für das Fußball-Oberhaus: die Konferenz am Samstagnachmittag sowie alle Partien am Dienstag und Mittwoch in englischen Wochen (20.30 Uhr) in der Konferenz (Paket A), die Einzelspiele am Samstagnachmittag sowie alle Begegnungen der englischen Wochen und die Relegationsspiele (B), das Samstag-Topspiel um 18.30 Uhr und der Supercup (C) sowie die Freitags- und Sonntagspartien (D). Außerdem gibt es mit dem Paket E noch ein Free-TV-Paket (unter anderem Auftaktspiele am 1., 17. und 18. Spieltag der Bundesliga sowie die Relegation).