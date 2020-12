Bericht: Schalke 04 begnadigt Amine Harit nur zwei Wochen nach Suspendierung

Wird ausgerechnet ein aussortierter Star zum Retter des FC Schalke 04? Wie die Bild berichtet, soll Amine Harit nur zwei Wochen nach seiner Suspendierun g schon in dieser Woche wieder mit der Mannschaft trainieren dürfen . Nabil Bentaleb, der ebenfalls suspendiert wurde, soll weiterhin nicht erwünscht sein.

Laut des Berichts soll Harit schon am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainieren dürfen. Ob er bereits am kommenden Wochenende beim FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr) schon wieder zum Kader gehören wird, ist offen. Sicher ist aber: Vor allem in der Offensive hat der FC Schalke 04 Probleme, entwickelt kaum Torgefahr. Harit könnte da vielleicht Abhilfe schaffen.