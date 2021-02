Bericht: Schalke 04 prüft Verkauf von E-Sport-Startplatz – Millionen-Erlös möglich

Die Misere beim FC Schalke 04 nimmt immer gravierendere Ausmaße an: Der Abstieg aus der Bundesliga scheint kaum noch zu verhindern. Der Traditionsklub steht einsam und allein am Tabellenende, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt schon neun Punkte. Und eine Trendwende hat auch der Trainerwechsel zu Christian Gross nicht gebracht: Schalke konnte unter Gross nur ein Spiel gewinnen – und das ist inzwischen acht Spieltage her. Die Planungen für die zweite Liga dürften im Hintergrund schon auf Hochtouren laufen. Und da auch die finanzielle Lage beim Revierklub weiter angespannt ist, könnten die Verantwortlichen nun offenbar eine ungewöhnliche Maßnahme ergreifen.

