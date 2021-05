Der FC Schalke 04 muss nach dem Abstieg in die 2. Liga kräftig Geld einsparen – und setzt diese Vorgabe einem Bericht des Kicker (Donnerstagsausgabe) zufolge rigoros um: Spieler im aktuellen Kader der Königsblauen, die keinen gültigen Vertrag für das kommende Jahr besitzen oder nur ausgeliehen sind, müssen demnach den Verein verlassen. Dem Bericht zufolge betrifft dies Nabil Bentaleb, Michael Langer, Shkodran Mustafi, Alessandro Schöpf und Steven Skrzybski , deren Verträge am Saisonende auslaufen. Zudem müssen Bastian Oczipka und Benjamin Stambouli , deren Papiere nur für die Bundesliga gültig sind, sowie die Leihspieler Goncalo Paciencia , Frederik Rönnow (beide Eintracht Frankfurt), Kilian Ludewig (RB Salzburg) und William (VfL Wolfsburg) den Verein verlassen.

Im Gespräch mit dem Kicker äußerte sich Skrzybski, der 2018 von Union Berlin ins Ruhrgebiet gewechselt war, über das Prozedere. Demnach habe ihn Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel in einem "offenen und ehrlichen Gespräch" über die S04-Pläne in Kenntnis gesetzt. So wolle Schalke "die Situation für einen größtmöglichen Umbruch nutzen" und auch deshalb werde sein Vertrag nicht verlängert, erklärte Skrzybski.