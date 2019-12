Bericht: Schalke-Torwart Alexander Nübel mit FC Bayern einig - zunächst Nummer zwei hinter Manuel Neuer

nNach der Meldung vom Sonntagmittag, dass Alexander Nübel den FC Schalke 04 am Saisonende verlassen wird, stellt sich natürlich die Frage: Wohin wechselt der Keeper im Sommer? Laut Bild wird sich der 23-jährige dem FC Bayern München anschließen und einen Fünfjahresvertrag in München unterschreiben. Der Rekordmeister will jedoch nach wie vor auch den Vertrag mit Stammkeeper und Nationaltorwart Manuel Neuer bis 2023 verlängern. Nübel soll demnach die Rolle als neue Nummer zwei des Klubs einnehmen - in Absprache mit dem 33-jährigen aber auf regelmäßige Einsätze kommen.