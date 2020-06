Bericht: Schalke-Profi Daniel Caligiuri steht vor Wechsel zum FC Augsburg

Der FC Augsburg schlägt laut einem Bericht der Bild erneut auf dem Transfermarkt zu: Schalke-04-Außenbahnspieler Daniel Caligiuri soll vor einem ablösefreien Wechsel zu den Schwaben in diesem Sommer stehen. Der Vertrag des 32-Jährigen bei den Königsblauen läuft am Saisonende aus. Dem Bericht zufolge konnten sich S04 und Caligiuri nicht auf eine Verlängerung einigen. Die Chance nutzte offenbar nun die Augsburger, die sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem DFB-Pokal-Sieger von 2015 mit dem VfL Wolfsburg befinden sollen.