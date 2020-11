Bericht: Schalke-Profis verweigern von Boss Schneider vorgeschlagenen Gehaltsverzicht

Ein Gehaltsverzicht in der Corona-Krise? Für die Profis des FC Schalke 04 in der von Sportvorstand Jochen Schneider vorgeschlagenen Form offenbar keine Option, so berichtet es die "Bild". Demnach hätten die Schalke-Spieler eine zehnprozentige Gehaltskürzung, rückwirkend ab August, abgelehnt.