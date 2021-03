Bericht über neue Probleme auf Schalke: Kabinen-Wirbel um William – Vertrags-Haken bei Uth & Co.

Kaum noch Hoffnungen kann sich der FC Schalke 04 auf den Klassenerhalt machen. Angesichts von mittlerweile 13 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und einer Führungskrise ist der erste Abstieg seit 1988 wohl keine Frage des Ob, sondern nur noch eine des Wann. Zumal es auch mannschaftsintern kracht: Am Rande der 0:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach gab es laut Sport Bild Ärger um den vom VfL Wolfsburg ausgeliehenen William. Anzeige

Der Brasilianer war von S04-Trainer Dimitrios Grammozis kurz nach dem Gegentor zum 0:1 durch Lars Stindl in der 20. Minute ausgewechselt worden, nachdem er auf seiner rechten defensiven Außenbahn einen gebrauchten Tag erwischt hatte. William, der in der Winterpause vom mittlerweile geschassten Sportvorstand Jochen Schneider geholt worden war, ging sofort in die Kabine, allerdings nicht ohne fluchend gegen eine Werbebande zu treten. Im Innenraum war William dann allerdings der Zeitschrift zufolge weder zur Halbzeitpause noch nach der Partie zur anschließenden Besprechung anzutreffen. Es soll von S04 bereits sanktioniert worden sein.

Keine Abstiegsklauseln bei Uth & Co: Knäbel muss sparen

Der kommissarische Sportchef Peter Knäbel, dessen Chancen auf eine langfristige Anstellung nach den jüngsten Absagen von Ralf Rangnick, Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche und Ex-Mainz-Boss Rouven Schröder zuletzt immer weiter gestiegen sind, muss indes ganz andere Probleme lösen. "Der Großteil der Planungen konzentriert sich mittlerweile auf die 2. Liga, so ehrlich muss man sein", sagte der frühere Hamburger, der damit vor allem eine Aufgabe hat: Sparen, sparen, sparen. Doch das ist gar nicht so leicht, denn die Vertragslage bei zahlreichen Profis wird für Knäbel zu einem echten Problem.

Die Sport Bild nennt konkrete Zahlen: Neben Torwart Ralf Fährmann, der 2,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll, und Innenverteidiger Matija Nastasic (3,5 Mio.) soll auch der Vertrag von Ex-Nationalspieler Mark Uth, der am Mittwoch nach längerer Verletzungspause wieder ins Training einsteigen konnte, so gestaltet sein, dass es im Fall des immer wahrscheinlicher werdenden Abstiegs keine Reduzierung des üppigen Jahresgehalts von 4 Mio. Euro inklusive Prämien gibt. Eine entsprechende Klausel existiere in Uths Vertrag nicht, heißt es.