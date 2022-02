Bericht: Schiedsrichter Felix Zwayer will Karriere nach Topspiel-Wirbel fortsetzen

Felix Zwayer wird nach kurzer Pause laut eines Berichts des Kicker weiterhin in der Bundesliga als Schiedsrichter aktiv sein. Demnach habe der 40-Jährige seine Entscheidung gefällt. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. "Ich habe alle Themen für meine Entscheidung abgearbeitet, aber es ist immer noch eine Bauchgeschichte", zitierte das Sportmagazin den Referee. "Ja, jetzt machst du es, heißt die eine Seite. Nur wenn ich es ausprobiere, werde ich erfahren, wie der Fußball in Zukunft auf mich wirkt. Wenn ich es nicht tue, werde ich später vielleicht einmal sagen, dass ich diese Chance verpasst habe. Und das will ich nicht."

Anzeige