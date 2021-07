Bericht: Schiedsrichter für EM-Finale steht fest - Björn Kuipers soll Endspiel in Wembley leiten 

Es wäre das größte Match seine Karriere: Niederländische Medien wollen erfahren haben, dass der erfahrene Björn Kuipers das Finale der Europameisterschaft am kommenden Sonntag im Wembley-Stadion pfeifen wird. Das berichtete die niederländische Zeitung _AD_ am Sonntagabend und bezog sich auf eigene Quellen. Der 48 Jahre alte Niederländer hatte bisher bei großen Turnieren nur das Confederations-Cup-Finale 2013 in Rio de Janeiro zwischen Gastgeber Brasilien und Spanien (3:0) geleitet, sonst kam Kuipers bei WM- oder EM-Turnieren nicht über Viertelfinal-Einsätze hinaus.

Sollte Kuipers das Finale pfeifen wäre ein Deutscher außen vor: Brych leitet bei der EM aber immerhin das Halbfinale zwischen Italien und Spanien am Dienstag (21 Uhr) im Wembley-Stadion. Dies gab die UEFA am Sonntag bekannt. Der 45 Jahre alte Jurist ist neben Daniel Siebert der einzige deutsche Referee bei der EM. Brych hatte zuletzt die Viertelfinalpartie England - Ukraine (4:0), das Achtelfinal-Spiel Belgien - Portugal (1:0) sowie die Gruppenbegegnungen Finnland - Belgien (0:2) und Niederlande - Ukraine (3:2) geleitet. Für den langjährigen Bundesliga-Referee ist dieses Turnier damit schon weitaus erfolgreicher als die WM 2018, als er von der FIFA nach einem Vorrundenspiel nicht mehr nominiert worden war und enttäuscht abreiste. *Zuletzt war vereinzelt der Name Brych in Zusammenhang mit dem Endspiel gefallen. *