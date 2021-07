Bericht: Sergio Ramos kurz vor Wechsel zu PSG - Ex-Real-Star erhält wohl Zweijahresvertrag

Die offizielle Verkündung steht offenbar kurz bevor: Sergio Ramos soll nach dem Ende seines Vertrags bei Real Madrid für zwei Jahre bei Paris St.-Germain unterschreiben. Das berichtete am Donnerstag der meistens gut informierte französische Sender RMC Sport. Der 35 Jahre alte Innenverteidiger lehnte demnach Angebote von zwei englischen Klubs ab. Sein Bruder und Berater soll laut des Berichts derzeit in Paris die letzten Details klären. Der Medizincheck soll in den kommenden Tagen stattfinden.

Anzeige