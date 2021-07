Bericht: Serie A will grüne Trikots verbieten

Das Verbot bezieht sich demnach ausschließlich auf Feldspieler - Torhüter dürfen also weiter grün tragen. Mannschaften wie Lazio Rom um Europameister Ciro Immobile oder US Sassuolo hatten zuletzt solche Trikots genutzt.

Saisonstart in der Serie A am 22. August

Die Serie A startet am 22. August in die neue Saison, der späteste Auftakt-Termin der großen europäischen Ligen. Erst am Donnerstag hatte die Liga ihren Spielplan veröffentlicht. Die ersten Highlights warten am 3. Spieltag, wenn der SSC Neapel auf den entthronten Serienmeister Juventus Turin um seinen Trainer-Rückkehrer Massimiliano Allegri trifft und die AC Mailand Lazio Rom empfängt.