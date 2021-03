Bericht: Sky baut weiter um – Britta Hofmann beerbt Esther Sedlaczek, Reporter-Legende Tom Bayer hört auf

So soll Britta Hofmann im Gespann mit Michael Leopold die Aufgaben von Sedlaczek als Moderatorin der Samstagskonferenz der 1. Liga übernehmen. Die Sonntagsspiele, bei denen Hofmann und Libbertz bisher im Wechsel moderierten, werden in der kommenden Spielzeit von DAZN übertragen - ebenso wie das Freitagsspiel, für das der Streamingdienst bereits in den vergangenen Jahren die Rechte inne hatte. Die Moderation des Topspiels am Samstagabend bleibt bei Sebastian Hellmann.