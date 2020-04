Bericht über Spielmanipulation: Griechenland-Rekordmeister Olympiakos droht Zwangsabstieg

Die Partie gegen Atromitos soll aber nur eines von mehreren Spielen sein, die Marinakis manipuliert haben soll. Der Geschäftsmann war in den vergangenen Jahren mehrfach in Skandale und Ermittlungen im griechischen Fußball verwickelt – bislang aber ohne Folgen. Nun könnte aber auch Olympiakos Piräus bestraft werden. Der Klub, mit 44 Titeln Rekordmeister in Griechenland, könnte laut Medienberichten in die zweite Liga strafversetzt werden.