Bericht: Stefan Kuntz nominiert BVB-Youngster Youssoufa Moukoko für U21-EM

Er ist der jüngste Spieler, der in der Geschichte der Bundesliga zum Einsatz kam. Nun blüht Supertalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund wohl die nächste Bestmarke: Am Montag nominiert U21-Bundestrainer Stefan Kuntz seinen Kader für die Junioren-Europameisterschaft. Und wie die Bild berichtet, wird Kuntz darin auch den 16 Jahre alten Stürmer berücksichtigen. Moukoko könnte dann zum jüngsten U21-Nationalspieler in der DFB-Geschichte werden. Den Rekord hält bisher Leverkusens Florian Wirtz, der bei seinem Debüt vergangenen Oktober 17 Jahre 5 Monate und 6 Tage alt war.

