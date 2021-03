Bericht: Suat Serdar vor Rückkehr ins DFB-Team – Comeback trotz Schalke-Krise?

Trotz der beispiellosen Krise des FC Schalke 04 kann sich ein Spieler der Knappen offenbar über eine Rückkehr in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft freuen. Wie die Bild unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, wird Bundestrainer Joachim Löw am Freitag S04-Mittelfeldspieler Suat Serdar für die anstehenden Länderspiele nominieren.

Nun also laut Bild das überraschende Comeback des Mittelfeldtalents. Überraschend deshalb, weil Schalke eine miserable Saison spielt und als abgeschlagener Tabellenletzter vor dem ersten Bundesliga-Abstieg seit 1988 steht. Serdar ist nach überwundenen Verletzungssorgen unumstrittener Stammspieler, hat im Vergleich zur Vorsaison, als ihm starke sieben Treffer gelangen, an Torgefahr eingebüßt und spielt persönlich eine unterdurchschnittliche Spielzeit.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt Ende März drei Partien der WM-Qualifikation: Am 25. März wartet in Duisburg ein Heimspiel gegen Island, drei Tage später steht ein Auswärtsspiel in Rumänien an. Die Länderspielphase wird am 31. März mit einem weiteren Heimspiel in Duisburg gegen Nordmazedonien abgeschlossen. Löw hatte zuvor bereits angekündigt, mit Jamal Musiala (FC Bayern) und Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) zwei Debütanten zu nominieren, außerdem kann der 61-Jährige trotz der Corona-Pandemie mit seinen England-Legionären um Ilkay Gündogan von Manchester City und Kai Havertz vom FC Chelsea planen.