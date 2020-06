Bericht: Tanguy Kouassi absolviert Medizincheck beim FC Bayern - PSG-Jungstar kurz vor Wechsel

Dieser Transfer ist wohl nur noch Formsache: Tanguy Kouassi hat nach Informationen der Bild am Dienstag seinen Medizincheck beim FC Bayern München absolviert. Bilder der Zeitung zeigen den Franzosen bereits im Bayern-Dress auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Zahlreiche Medien hatten zuvor übereinstimmend berichtet, dass der 18 Jahre alte Innenverteidiger von Paris Saint-Germain in diesem Sommer ablösefrei zum deutschen Rekordmeister wechselt. Der Vertrag des Junioren-Nationalspielers bei PSG läuft zum 1. Juli aus.