Bayern-Tauschgeschäft mit Inter Mailand vom Tisch - Daran scheiterte wohl der Boateng-Eriksen-Deal

Letztlich scheiterte der Transfer jedoch. Ein Grund laut Bild: Jerome Boateng entwickelte sich unter Trainer Hansi Flick wieder zu einem wichtigen Faktor in der Innenverteidigung, war in der heißen Phase der Saison neben David Alaba in der Abwehrzentrale gesetzt und stand auch in allen drei Partien der neuen Bundesliga-Spielzeit auf dem Platz. Erst kürzlich machte der 32-Jährige die Tür für einen Verbleib bei den Münchnern weit auf. Gespräche über eine Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrages habe es zwar noch keine gegeben, sagte Boateng in einem Interview mit der Bild am Sonntag. "Für mich ist aber klar, dass ich gerne den Weg unter Hansi Flick weitergehen würde. Meine Familie und ich fühlen uns in München sehr wohl." Der Trainer, der die Bayern in nur sieben Monaten zum Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League führte, habe ihm stets das Vertrauen geschenkt, sagte Boateng.