Bericht: Thiago hat Abschied vom FC Bayern in Kabine mitgeteilt - Wechsel nach Spanien?

Ist alles nur noch eine Frage der Zeit? Der Spanier Thiago will laut Bild den FC Bayern verlassen. Diesen Entschluss habe er seinen Mitspielern gar schon in der Kabine mitgeteilt, berichtet die Bild am Donnerstag.

Bereits am Mittwoch berichtete die SportBild, dass der Mittelfeld-Star im letzten Moment gegen eine Verlängerung seines 2021 auslaufenden Kontraktes entschieden habe. Demnach fühle sich Thiago, der 2013 auf Initiative des damaligen Bayern-Coaches Pep Guardiola zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, mit seiner Familie in München zwar wohl und sei auch sportlich zufrieden. Doch der 29 Jahre alte Spanier soll das Gefühl haben, nun letztmals in seiner Karriere zu einem internationalen Topklub - oder zurück in seine Heimat - wechseln zu können.

Macht Thiago Transfer-Budget für Sané frei?

Laut des Berichts war der neue Vertrag für Thiago mit den Bayern-Bossen um den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge quasi unterschriftsreif. Doch im letzten Moment zögerte der Mittelfeldspieler offenbar. Allerdings: Das Portal transfermarkt.de beziffert den Marktwert von Thiago derzeit auf 48 Millionen Euro.

Ob sich in diesem Sommer ein Verein findet, der angesichts der finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie bereit ist, eine solche Summe zu zahlen, erscheint fraglich. Im Sommer 2021 wäre Thiago hingegen nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei zu haben. Denkbar wäre jedoch auch, dass die Münchener eine mögliche Thiago-Ablöse etwa in einen Transfer von Leroy Sané von Manchester City reinvestieren.

Scholl schießt gegen Thiago

Laut Mehmet Scholl, der in Zukunft als Experte bei Bild Live arbeiten wird, wäre ein Thiago-Abgang für den FCB zu verschmerzen: "Was heißt Verlust? Ich bin ja erschrocken, wie lange Thiago schon bei Bayern spielt", stichelte der ehemalige Bayern-Spieler via Bild. "Der ist mir jetzt nicht als Bayern-Gen-Experte in Erinnerung. Und ich werde sicherlich auch nicht meine Mutter anrufen und heulen, wenn er geht."