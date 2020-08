Bericht: Wegen Thiago-Transfer - FC Liverpool nimmt offiziell Kontakt zum FC Bayern auf

Thiago gehörte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zu den Leistungsträgern bei den Münchenern und kam auf 24 Liga-Einsätze, bis ihn Ende Mai eine Leistenoperation ausbremste. In der Königsklasse setzt Trainer Hansi Flick wieder voll auf den technisch versierten Mittelfeldmann. Beim 4:1 im Rückspiel gegen den FC Chelsea spielte der wieder genesene Thiago direkt wieder von Beginn an. Nach 71 Minuten wurde er durch Corentin Tolisso ersetzt, wird wohl auch in den kommenden Aufgaben in der Königsklasse zum wichtigen Faktor. Sein Vertrag beim Klub von der Säbener Straße läuft noch bis 2021.

Dass der Spanier seinen Vertrag beim Rekordmeister nicht verlängern will, gilt schon seit einigen Wochen als sicher. Thiago soll auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein - wohl in der englischen Premier League. Bayern-Trainer Hansi Flick kann das verstehen: "Thiago hat in Spanien beim FC Barcelona gespielt und in der Bundesliga für den FC Bayern München. Wenn er es jetzt vielleicht nochmal in der Premier League versuchen will, habe ich dafür absolutes Verständnis", meinte der 55-Jährige zuletzt bei Sport1. Der FC Liverpool gilt seit Wochen als Interessent. "Thiago ist jetzt 29, sobald die 3 vorne steht, wird es schwieriger, einen Topklub in Europa zu finden", sagte Rummenigge der AZ. "Deshalb muss man ein bisschen Verständnis dafür haben. Thiago hatte einen Top-Klub in Spanien, einen Top-Klub in Deutschland vielleicht möchte er noch zu einem Top-Klub in England."