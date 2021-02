Bericht: Thomas Tuchel will Jonas Hofmann zum FC Chelsea lotsen – erster Kontakt erfolgt?

Nach dem Wirbel um den Wechsel von Trainer Marco Rose zu Borussia Dortmund könnte sich bei Borussia Mönchengladbach nun der nächste Abschied anbahnen. Wie die Bild berichtet, könnte Jonas Hofmann die Elf vom Niederrhein im Sommer verlassen. Demnach soll der FC Chelsea um seinen deutschen Trainer Thomas Tuchel grundsätzliches Interesse am 28 Jahre alten Leistungsträger haben, sogar von einem ersten vorsichtigen Kontakt ist bereits die Rede. Anzeige

Hofmann steht bereits seit Januar 2016 bei der Borussia unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit 141 Spiele, in denen er 20 Tore schoss und 30 weitere Treffer vorbereitete. Zuvor spielte er für die TSG Hoffenheim sowie den BVB, wo er auch unter Tuchel aktiv war. Der soll dem Bericht zufolge über ein Mitglied seines Trainerstabes bei Hofmann vorgefühlt haben, ob dieser sich einen Wechsel vorstellen könne. Der deutsche Nationalspieler (bisher zwei Einsätze) steht in Gladbach noch bis 2023 unter Vertrag.

Die aktuelle Saison gehört zu den stärksten in der Karriere des Offensivspielers, dessen Variabilität ihm in der Premier League sicher zugute kommen könnte. Für die Gladbacher schoss Hofmann, der in den vorherigen Jahren oft mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und oft nur Ergänzungsspieler war, in allen Wettbewerben sechs Tore und legte seinen Mitspielern zehn weitere Treffer auf. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf derzeit 16 Millionen Euro taxiert.