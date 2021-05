Bericht über neuen Vertrag mit mehr Gehalt: FC Chelsea plant wohl langfristig mit Thomas Tuchel

Nach seinen herausragenden Leistungen (Finale der Champions League und des FA-Cups, Platz 4 in der Premier League) soll der deutsche Trainer Thomas Tuchel beim FC Chelsea mit einem neuen Vertrag ausgestattet werden. Das berichtet die englische Daily Mail. So werde erwartet, dass der 47-Jährige schon bald einen neuen Kontrakt unterzeichnet. Im aktuellen Vertrag des Trainer-Nachfolgers von Klublegende Frank Lampard seien Klauseln enthalten, die Tuchel eine Verlängerung bei den Londonern garantieren, sofern der Deutsche bestimmte Ziele erreiche. Mit dem Erreichen der Endspiele der Champions League und des FA Cups sowie gegenwärtig Platz vier in der Premier League dürften diese Ziele erfüllt worden sein.

