Bericht: Timo Werner wird Top-Verdiener beim FC Chelsea - Gehalt fast doppelt so hoch wie in Leipzig

Am Samstag ist es soweit: Timo Werner steht vor seinem letzten Pflichtspiel bei RB Leipzig - nach dann 159 Pflichtspielen und aktuell 93 Toren im Dress der Roten Bullen. Für seinen seit der vergangenen Woche offiziell bestätigten Wechsel zum englischen Top-Klub FC Chelsea lässt Werner sogar die Chance, für Leipzig im Viertelfinale der Champions League zu spielen, aus. Werner wird schon im Juli Richtung England ziehen - und das lässt er sich offenbar gut bezahlen. Nach Informationen der Bild wird der deutsche Nationalspieler in Chelsea der neue Top-Verdiener und sogar in die Top zehn der am besten verdienenden deutschen Fußballer aufrücken.

Dem Bericht zufolge soll Werner jährlich rund 15,5 Millionen Euro verdienen - und damit fast doppelt so viel wie zuletzt in Leipzig (8 Millionen Euro). Zudem kassiere der Stürmer, der das neue Gesicht der Mannschaft um Trainer Frank Lampard werden soll, ein Handgeld in Höhe von 11 Millionen Euro, was umgerechnet einen Verdienst von 17,7 Millionen Euro pro Jahr garantieren würde - und damit in seinen fünf Vertragsjahren insgesamt 88,5 Millionen Euro!

Chelsea-Trainer Lampard lobt Neuzugang Werner

Chelsea-Trainer Frank Lampard hatte seinen Neuzugang bereits in der vergangenen Woche in den höchsten Tönen gelobt. "Er wird uns stärker machen, hat ein riesiges Talent und eine fantastische Saison gespielt. Sein Talent und seine Einstellung sind herausragend", sagte der Coach des Londoner Klubs am Freitag. Nationalspieler Werner wird im Juli für 53 Millionen Euro vom Bundesligisten aus Leipzig zu Chelsea in die Premier League wechseln, wie beide Teams am vergangenen Donnerstag offiziell bekannt gaben. Lampard erklärte zudem, dass er die Entwicklung Werners schon länger verfolge. "Ich habe ihn schon beobachtet, bevor ich meinen jetzigen Job hatte", sagte der frühere Nationalspieler, der glaubt, "dass Timo Werner uns verbessern wird".

