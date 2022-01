Bericht: Torwart Manuel Neuer vor Vertragsverlängerung beim FC Bayern München

Offenbar setzt der FC Bayern bei einer der wichtigsten Personalien auf Kontinuität. Laut eines Sky-Berichts steht Manuel Neuer kurz vor einer Verlängerung beim Rekordmeister. Demnach sei sogar ein neues Arbeitspapier mit drei Jahren Laufzeit denkbar. Aktuell it der 35-Jährige bis Juni 2023 an den Klub gebunden.

Der Torhüter war 2011 von Schalke 04 zum Rekordmeister gewechselt und ist mittlerweile Kapitän der Mannschaft, mit der er nach dem Fehlstart in das Fußballjahr am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln wieder einen Sieg bejubeln will. Angeführt von Neuer sind insgesamt sechs Profis im Kader zurück, die vor einer Woche beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach ausgefallen waren. Verzichten muss der Bundesliga-Tabellenführer unter anderem auf Alphonso Davies, der wegen einer Herzmuskelentzündung mehrere Wochen pausieren muss.