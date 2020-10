Bericht: Tottenham-Star Heung-min Son soll Vertrag verlängern - Gehalt soll deutlich steigen

Der Südkoreaner ist in dieser Saison richtig heiß gelaufen. Acht Tore schoss Heung-min Son in den bisherigen sieben Pflichtspielen für die Tottenham Hotspur - und nun winkt ihm ein neuer Mega-Vertrag. Denn die Londoner wollen den bis 2023 laufenden Vertrag schon jetzt langfristig verlängern.

Dies sind Gründe, warum Tottenham-Boss Daniel Levy den Vertrag mit Son bereits über zwei Jahre vor dem Auslaufen verlängern will. So will er ausschließen, dass ein Spieler irgendwann ablösefrei wechseln könnte. Deshalb soll auch das Gehalt des Offensivspielers deutlich ansteigen. Aktuell verdient er rund 165.000 Euro in der Woche. Die Daily Mail spricht von einer "deutlichen" Steigerung der Bezüge.