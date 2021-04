Bericht: Trainer Jose Mourinho bei Tottenham Hotspur offenbar entlassen

José Mourinho ist offenbar nicht mehr Trainer von Tottenham Hotspur. Wie The Athletic am Montagvormittag berichtet, wurde der 58-Jährige mit sofortiger Wirkung von seinem Posten entbunden. Die Spurs belegen in der Premier League derzeit nur den siebten Tabellenplatz und müssen um eine neuerliche Teilnahme am internationalen Geschäft bangen.

