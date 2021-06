Bericht: Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United perfekt - BVB erhält hohe Ablöse

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt steht der Transfer offenbar kurz bevor - und Borussia Dortmund verliert einen seiner Topstars: Nach Informationen der Bild und Sport Bild ist der Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United fix. Der BVB und der Premier-League-Topklub sollen sich demnach auf eine Ablöse von 85 Millionen Euro geeinigt haben, die durch Bonuszahlungen in den kommenden Jahren noch auf bis zu 95 Millionen Euro anwachsen könnte. Damit wäre Sancho nach Ousmané Dembélé, der 2017 für 135 Millionen Euro (inklusive Bonuszahlungen) von Dortmund zum FC Barcelona wechselte, der zweitteuerste Bundesliga-Export der Geschichte.

Bis zur offiziellen Verkündung durch die beiden Klubs fehlen laut des Berichts nur noch die Unterschriften unter der Einigung zwischen Dortmund und ManUnited. Diese könnten bereits am Donnerstag gesetzt und der Deal damit offiziell gemacht werden. Der erst 21 Jahre alte Sancho soll in Manchester einen Fünfjahresvertrag erhalten. Laut The Sun und Daily Star soll Sancho 350.000 Pfund (umgerechnet über 400.000 Euro) verdienen - pro Woche.