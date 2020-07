Bericht: Transfer von André Schürrle wird zum Schnäppchen - BVB bietet Weltmeister für geringe Ablöse an

André Schürrle wird von Borussia Dortmund wohl zum echten Schnäppchen-Preis angeboten! Nach Informationen der Bild will der BVB nur noch zwei Millionen Euro Ablöse für den 29-Jährigen, der erst an den FC Fulham und nach dem Abstieg der Engländer aus der Premier League in der vergangenen Saison an Spartak Moskau nach Russland ausgeliehen wurde. Seit dem 30. Juni gehört Schürrle allerdings wieder dem Kader des BVB an. Und die Dortmunder scheinen kein wirkliches Interesse daran zu haben, den Weltmeister von 2014 weiter zu beschäftigen.