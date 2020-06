Bericht: Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern fix - DFB-Star erhält Vertrag bis 2025

Das Wechsel-Theater um Leroy Sané ist offenbar beendet: Der FC Bayern München wird den deutschen Nationalspieler von Manchester City in diesem Sommer verpflichten. Das berichtet die Bild, die sich auf Informationen aus dem Umfeld von ManCity-Trainer Pep Guardiola beruft. Demnach soll Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der am Mittwoch zum Sportvorstand aufsteigt, den Preis für den Flügelflitzer massiv gedrückt haben. Sané kostet den Bayern so weniger als 50 Millionen Euro Ablöse - und damit deutlich weniger als vor gut einem Jahr, als eine Summe von 120 Millionen Euro als Sané-Ablöse im Raum stand.