Bericht über Ablösung: Marwin Hitz erhält Vorzug vor Roman Bürki im BVB-Tor

Bei Borussia Dortmund hat es im Tor offenbar eine Wachablösung gegeben. Wie Sport1 berichtet, steht Marwin Hitz auch im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (15.30 Uhr/Sky) im Kasten des BVB. Der bisherige Stammkeeper Roman Bürki, der in den vergangenen Wochen angeschlagen pausieren musste, ist nach seiner Rückkehr demnach nur noch Herausforderer seines Schweizer Landsmanns. Offiziell ist diese Entscheidung noch nicht, die offizielle Aufstellung wird erst eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlicht.

Hitz, der seinen Vertrag am Donnerstag langfristig bis 2023 verlängert hatte, stand bereits seit Ende Januar im Tor der Borussia - während Bürki mit Schulterproblemen zum Zuschauen verdammt war. BVB-Trainer Edin Terzic wollte sich auf der Pressekonferenz vor dem Bielefeld-Spiel noch nicht auf seine Nummer 1 festlegen. Laut Sport1 hatten sich die Beteiligten jedoch in einem Gespräch mit Bürki bereits am 22. Januar nach dem 2:4 gegen Gladbach darauf verständigt, dass Hitz vorerst im Tor bleibt. Es war das bis dato letzte Spiel Bürkis, der sich anschließend verletzte.