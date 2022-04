Bericht über Geheimtreffen mit Lewandowski-Berater: FC Bayern schließt Verkauf aus

Er ist der Topstürmer des FC Bayern München, zweimaliger FIFA-Weltfußballer und auf dem besten Weg, zum siebten Mal in seiner Karriere Bundesliga-Torschützenkönig zu werden. Robert Lewandowski ist für den deutschen Rekordmeister Gold wert. Verständlich also, wenn sich der FCB nicht auf einen Verkauf ihres Superstars in diesem Sommer einlassen will - und genau diese Ansage sollen die Bayern-Bosse um Vorstands-Boss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic dem Lewandowski-Berater Pini Zahavi am Donnerstag laut Medienberichten gemacht haben.

