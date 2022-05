Bericht über mögliche Rückkehr: Lucien Favre Top-Kandidat als Hütter-Nachfolger in Gladbach

Favre und Gladbach: Das passt! Der heute 64-Jährige rettete die Fohlenelf 2011 als Feuerwehrmann vor dem Abstieg, ehe er den Gladbachern zu altem Glanz verhalf und sich mit dem Klub nur ein Jahr später für die Champions League qualifizierte. Das Ende der erfolgreichen Zusammenarbeit kam 2015 als der Schweizer nach einem Fehlstart in die Bundesliga seinen Rücktritt verkündete. Nach Zwischenstation bei der OGC Nizza (2016 bis 2018) kehrte Favre zur Saison 2018/19 in die Bundesliga zurück und übernahm den Trainerposten bei Borussia Dortmund. Mit dem BVB gelang es ihm bis zum Ende seiner Amtszeit im Dezember 2020 allerdings nicht, den Serienmeister FC Bayern München in seiner Titelgier zu stoppen. Seit dem BVB-Aus ist Favre ohne Job.

Favre-Batterien sind "aufgeladen"

Bei der Borussia ist ein Neuanfang nötig: Die Gladbacher haben nach ihrem Sportdirektor Max Eberl im Januar nun auch den von Eberl geholten Chefcoach verloren. Für Hütter hatte der Klub 7,5 Millionen Euro Ablöse an Eintracht Frankfurt bezahlt. Hütter hatte von Beginn an einen schweren Stand in Mönchengladbach und nach dem Eberl-Abschied auch seinen Mentor im Klub eingebüßt. Zuletzt soll das Verhältnis des Österreichers zur Mannschaft, die die Saison nur auf Platz zehn abschloss und zwischendurch in Abstiegsgefahr geriet, stark belastet gewesen sein.